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PSG, Güney Koreli futbolcu Lee Kang In'i transfer etti

PSG, Güney Koreli futbolcu Lee Kang In'i transfer etti

Spor Haberleri

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 22 yaşındaki Güney Koreli orta saha futbolcusu Lee Kang In'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. PSG'ye imza atan ilk Güney Koreli futbolcu olan Lee Kang In, geçen sezon İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Mallorca'da 39 maçta forma giyerken 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 22 yaşındaki Güney Koreli orta saha futbolcusu Lee Kang In'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

PSG'ye imza atan ilk Güney Koreli futbolcu olan Lee Kang In, geçen sezon İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Mallorca'da 39 maçta forma giyerken 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Paris Saint Germain Fransa Futbol PSG Spor Haberler

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