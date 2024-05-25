PSG Fransa Kupası'nı kazandı
Paris Saint-Germain (PSG), Olimpik Lyon'u 2-1 yenerek Fransa Kupası'nın şampiyonu oldu. Ousmane Dembele ve Fabian Ruiz'in attığı gollerle PSG zafer elde etti. Kylian Mbappe ise son kez PSG formasıyla sahaya çıktı. Bu zaferle birlikte PSG, 15. kez kupayı müzesine götürdü.
Fransa Kupası finalinde Olimpik Lyon'u 2-1 yenen Paris Saint-Germain ( Psg ), şampiyon oldu.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan final maçında Psg'ye kupayı getiren golleri 22. dakikada Ousmane Dembele ve 34. dakikada Fabian Ruiz attı.
Real Madrid'e transfer olması beklenen Fransız yıldız Kylian Mbappe, son kez PSG formasıyla sahaya çıktı.
PSG, 15. kez kupayı müzesine götürdü.