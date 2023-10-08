Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Rennes'i 3-1 mağlup etti. PSG, Vitor Ferreira ve Achraf Hakimi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Rennes'in tek golü Amine Gouiri'den geldi. PSG, Randal Kolo Muani'nin golüyle durumu 3-1'e getirerek maçı kazandı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Rennes'i 3-1 mağlup etti.

Ligin 8. hafta mücadelesinde Psg, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.

Psg, 32. dakikada Vitor Ferreira ve 36. dakikada Achraf Hakimi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Rennes, 56. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle farkı bire indirse de Psg, 58. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle durumu 3-1'e taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle PSG puanını 15'e çıkarırken, Rennes ise 11 puanda kaldı.