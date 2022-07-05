PSG'de Pochettino dönemi bitti
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain ( Psg ), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi.
Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.
50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor