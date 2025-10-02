PSG, Barcelona'yı Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. PSG, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 yendi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Senny Mayulu ve 90+1. dakikada Gonçalo Ramos atarken, İspanyol temsilcisinin tek golünü 19. dakikada Ferran Torres kaydetti. Öte yandan Azerbaycan ekibi Karabağ da evinde Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona: 1 - PSG: 2

Karabağ: 2 - Kopenhag: 0

Union Saint-Gilloise: 0 - Newcastle United: 4

Napoli: 2 - Sporting: 1

Arsenal: 2 - Olympiakos: 0

Borussia Dortmund: 4 - Athletic Bilbao: 1

Bayer Leverkusen: 1 - PSV Eindhoven: 1

Villarreal: 2 - Juventus: 2

Monaco: 2 - Manchester City: 2 - İSTANBUL