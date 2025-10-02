Haberler

PSG, Barcelona'yı Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yendi. Maçta Senny Mayulu ve Gonçalo Ramos'un golleriyle PSG galip gelirken, Barcelona'nın tek golü Ferran Torres'ten geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. PSG, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 yendi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Senny Mayulu ve 90+1. dakikada Gonçalo Ramos atarken, İspanyol temsilcisinin tek golünü 19. dakikada Ferran Torres kaydetti. Öte yandan Azerbaycan ekibi Karabağ da evinde Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona: 1 - PSG: 2

Karabağ: 2 - Kopenhag: 0

Union Saint-Gilloise: 0 - Newcastle United: 4

Napoli: 2 - Sporting: 1

Arsenal: 2 - Olympiakos: 0

Borussia Dortmund: 4 - Athletic Bilbao: 1

Bayer Leverkusen: 1 - PSV Eindhoven: 1

Villarreal: 2 - Juventus: 2

Monaco: 2 - Manchester City: 2 - İSTANBUL

