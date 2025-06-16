PSG, Atletico Madrid'i 4-0 Geçti

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'i 4-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. PSG'nin gollerini Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu ve Lee Kang-in kaydetti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ( Psg ), İspanya ekibi Atletico Madrid'i 4-0 yendi.

ABD'nin Pasadena şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında PSG ile Atletico Madrid karşılaştı.

PSG, 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada Lee Kang-in'in penaltıdan kaydettiği gollerle 4-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.

Atletico Madrid'de Clement Lenglet, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Grubun diğer maçı, bugün TSİ 05.00'te Brezilya'nın Botafogo takımı ile ABD ekibi Seattle Sounders arasında oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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