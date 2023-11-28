Profesyonel Sporcuların Sosyal Güvenceleri Araştırıldı

Akademisyen Dilek Amcaoğlu'nun yaptığı araştırmaya göre, profesyonel sporcuların yüzde 29,3'ü hiçbir sosyal güvenceye sahip değil. Sporcuların sosyal güvenlik bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve haklarından yeterince haberdar olmadıkları belirlendi.

Akademisyen Dilek Amcaoğlu, profesyonel sporcuların sosyal güvencelerinin olup olmadığını araştırdı ve yüzde 29,3'ünün hiçbir sosyal güvencesinin olmadığını belirledi. Amcaoğlu, "Sporcular; sakatlanma, hastalanma, iş göremezlik ya da ölüm gibi nedenlerden dolayı sağlık güvencesinden yararlanamıyor. Yani sigortasız işçi durumundalar" dedi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dilek Amcaoğlu, "Sporcuların Sosyal Güvenlik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi" başlıklı araştırma makalesinde, 181 lisanslı profesyonel sporcu ile görüşerek sosyal güvencelerini inceledi. Sporcuların sosyal güvenceleri hakkında bilgi düzeylerini de ölçen Amcaoğlu, "Sporcuların yüzde 73,5'i 'yeterli bilgim yok' ifadesini kullandı. Sporcuların sosyal güvenceleri hakkında yeterli bilgi düzeylerine sahip olmadıkları; aile, kulüp yöneticileri ya da sosyal çevre tarafından da bilgilendirilmedikleri görülüyor" değerlendirmesini yaptı.

Dilek Amcaoğlu, araştırmanın sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Çalışma kapsamına alınan sporcuların sosyal güvencesi kulüp/federasyon tarafında olanların bu güvence altında nelerden faydalanacaklarını bilmedikleri, yapılan protokollerden haberdar olmadıkları ve neticesinde bu protokolden faydalanmadıkları görülüyor. Sporcuların yüzde 29,3'ünün ise hiçbir sosyal güvencelerinin olmadığı görülüyor. Yani sporcuların sakatlanma, hastalanma, iş göremezlik ya da ölüm gibi nedenlerden dolayı diğer insanlar ya da teknik direktör/antrenör gibi sağlıkları güvence altında değil ve bu kapsamda kurumlardan faydalanamamaktadırlar. Yani sigortasız işçi durumundalar."

"HANGİ HAKLARDAN YARALANACAKLARINI BİLMİYORLAR"

Bakanlıklar tarafından 2013 yılında imzalanan ortak protokole dikkat çeken Dilek Amcaoğlu, "Protokolü oluşturan maddelerde bir netlik yok. Sporcular ücretsiz olarak tedavisini göremiyor ya da lisansını o dönem vize etmemiş bir sporcuyu koruyacak bir yazı bulunmuyor. 'Sporcuların tedavilerinin ücretleri daha sonra adreslerine postalanacaktır' şeklinde ifade bulunuyor. Hangi rahatsızlıklar ya da tedavilerde ne kadar ücret ödeyecekleri ya da indirim yapılacağı hususunda boşluk bulunduğu görülüyor" dedi.

Araştırma sonuçlarına göre profesyonel sporcuların sosyal güvencelerinin bulunması halinde ulaşacakları hizmetlerin farkında olmadığını söyleyen Amcaoğlu, "Bu oran, sigortası olan sporcuların hangi haklardan yararlanacaklarını, hangi durumlarda neler yapması gerektiğini bilmemelerine sebep oluyor. Verilen hakların takibini yapmadıkları için de birçok sporcu bu sigorta ya da sosyal güvencelerden faydalanamıyor" değerlendirmesinde bulundu.