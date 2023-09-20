Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası Alaçatı'da Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesinin iş birliğiyle Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübünün ev sahipliğinde, 100'den fazla sporcunun mücadele etmesi beklendiği organizasyonda katılımcılar, 'Foil' ve 'Finn' kategorilerinde yarışacak. Geçen sene de Alaçatı'da düzenlenen etkinlik, 4 Ekim Çarşamba günü başlayıp 8 Ekim Pazar günkü yarışlarla tamamlanacak.