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Profesyonel kick boksçu Dursun: "Türkiye'nin gücünü bir kez daha göstereceğim"

Spor Haberleri

Profesyonel kick boksçu Dursun: 'Türkiye'nin gücünü bir kez daha göstereceğim'

Kırıkkale'de bin 744 rakımlı Dinek Dağı'nda kampa giren "Ironman" lakaplı profesyonel kick boks sporcusu Muhammed Dursun, hedefinde ağır sıklet kemerinin olduğunu belirterek, "Bosna Hersek'te ve Ukrayna'da şampiyon olduğum gibi inşallah Almanya'da tüm dünyaya Türkiye'nin gücünü bir kez...

Kırıkkale'de bin 744 rakımlı Dinek Dağı'nda kampa giren "Ironman" lakaplı profesyonel kick boks sporcusu Muhammed Dursun, hedefinde ağır sıklet kemerinin olduğunu belirterek, "Bosna Hersek'te ve Ukrayna'da şampiyon olduğum gibi inşallah Almanya'da tüm dünyaya Türkiye'nin gücünü bir kez daha göstereceğim" dedi.

İstanbul'dan Kırıkkale'ye gelerek bin 744 rakımlı Dinek Dağı'nda kampa giren profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, Mart ayında Almanya'da düzenlenmesi planlanan uluslararası şampiyonada zirveyi hedefliyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceleri bulunan Dursun, bu kez ağır sıklet kemerini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Iron Man" lakaplı Muhammed Dursun, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Eski milli boksör Ali Çıtak ile antrenmanlarını sürdürdüğünü anlatan Dursun, "Türkiye ve uluslararası ağır sıklet kick boks şampiyonuyum. Mart ayında yeniden ringde olacağım. Almanya'da uluslararası bir şampiyonamız olacak. Ali Çıtak hocamla şuan Kırıkkale'deyiz. Bin 744 rakımlı Dinek Dağındayız. Burada sabah akşam güç, kuvvet ve patlayıcı kuvvet antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Turnuvamıza çok az bir zaman kaldı" dedi.

Ağır sıklet kemerini Türkiye'ye hediye etmek istediğini ifade eden Dursun, "Bosna Hersek'te, Ukrayna'da şampiyon olduğum gibi inşallah Almanya'da tüm dünyaya Türkiye'nin gücünü bir kez daha gösterip, uluslararası ağır sıklet kick boks şampiyonasında kemeri alıp Türkiye'ye ye hediye etmek istiyorum" diye konuştu.

Dursun, hazırlık sürecinin çok iyi gittiğini belirterek, İstanbul'da da çeşitli antrenmanlarının olacağını sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırıkkale Kick Boks Almanya Türkiye Spor Haberler

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