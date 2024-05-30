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Profesyonel Futbolcuların Snus Kullanımı Anketi Sonuçları Açıklandı

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İngiltere'de yapılan ankete göre, her beş profesyonel futbolcudan biri snus ya da nikotin torbaları kullanıyor. Ankete katılan futbolcuların yaklaşık yarısı snus kullanımını bırakmayı düşünüyor.

İngiltere'de yapılan yeni bir ankete katılan her beş profesyonel futbolcudan biri, snus ya da nikotin torbaları kullandıklarını söyledi. Kullanıcıların yaklaşık yarısı da snus'ı önümüzdeki 12 ay içinde bırakmayı istediklerini belirtti.

Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (PFA) Loughborough Üniversitesine yaptırdığı ankete katılan her beş futbolcudan ikisi de, nikotin torbalarını en az bir kere denediklerini söyledi.

Çalışmada, gerçek kullanım oranlarının daha yüksek olduğu, futbolcuların isim verilmeden yapılan bir ankette bile snus kullanımını ifşa etmek istemeyebilecekleri de belirtildi.

Ankete Premier Lig ve İngiltere futbolunun ikinci kümesi EFL'de oynayan 628 erkek futbolcu, Kadınlar Süper Lig'den de 51 oyuncu katıldı.

Erkek katılımcıların yüzde 18'i şu anda snus kullandıklarını söylerken, yüzde 42'si en az bir kere denediklerini ifade etti. Kadın oyuncularsa ise bu oranlar sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 39 oldu.

Erkek oyuncuların yarısı snus'ı bir yıl içinde bırakmak istediklerini söylerken, kadınların yüzde 9'u da yine benzer bir niyet ifade etti.

Anket çapında profesyonel kulüplerden 16 teknik direktör ve sağlık personeliyle de görüşüldü.

Snus nedir?

Snus, poşet çaya benzer bir saşenin içindeki bir tütün ürünü. Dudağın altına konuluyor ve nikotin bu şekilde kana karışıyor.

Snus'ın İngiltere'de satışı yasak, ancak kullanımı yasa dışı değil. Tütünsüz nikotin torbaları ise yasal.

Çoğu oyuncu, tütün ürünü olan snus'tan çok nikotin torbaları kullanıyor. Ancak sıklıkla nikotin torbalarına da 'snus' diyorlar.

Futbolcular neden snus kullanıyor?

Snus kullanmanın performanslarına yaradığını söyleyen 45 erkek ve 11 kadın oyuncudan erkeklerin yüzde 29'u kadınların da yüzde 55'i başlıca yararın psikolojik hazırlık olduğunu belirtti.

Snus'ın kendilerine belirli bir etkisi olduğunu söyleyen 84 erkek ve 11 kadın oyuncudan erkeklerin yüzde 56'sı, kadınların da yüzde 36'sı rahatlamalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Snus, sıklıkla idman ve maç sonraları alınıyor ve ankete katılan teknik ve sağlık ekibinden bir denek, oyuncuların snus'ı bir "stresle başa çıkma mekanizması" olarak kullandığını söyledi.

Araştırmaya göre nikotin torbaları iştah azaltıcı olarak da kullanılıyor ve oyuncular sıklıkla daha kıdemli oyunculara uyum sağlayabilmek için kullanmaya başlıyor.

Snus kullanımının yemek borusu ve panskreas kanseri riskini artırdığı biliniyor. Ağız yaraları ve snus kullanımı arasında ilişki olduğuna dair güçlü kanıtlar da var.

PFA, Mart 2023'te giderek artan sayıda futbolcunun snus kullanımı konusunda yardım aldıklarını söylemişti.

BBC

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