Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Metehan Baltacı'ya bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor