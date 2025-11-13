PFDK, Alassane Ndao'ya 12 Ay Hak Mahremiyeti Cezası Verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alassane Ndao'yu bahis eylemleri nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı. Bu ceza, futbol dünyasında bahis yasağının ihlali konusunda alınan sert önlemlerden birini temsil ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor