Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı hareket...
Spor Haberleri
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 maç ceza aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor