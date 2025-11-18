Haberler

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF 2. Lig'deki 282 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

