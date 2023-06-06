Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) Kuruldu

BASKED Başkanı Furkan Aldemir, derneğin amacının Basketbol Süper Ligi oyuncularını temsil etmek ve sporcu sorunlarının çözümü için gerekli makamlarla iletişim halinde olmak olduğunu söyledi. Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay da Türk basketbolcuların bir araya gelip birlik olması gerektiğini belirtti.

Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) Başkanı Furkan Aldemir, "Bir basketbolcu, sorun yaşadığında tek başına kalıyordu. Dernek olarak artık sporcu sorunlarının çözümü için gerekli makamlarla iletişim halinde olacağız." dedi.

Profesyonel Basketbolcular Derneği'nin tanıtım toplantısı Merter'deki Espressolab Roastery'de yapıldı.

Toplantıya dernek başkanı Furkan Aldemir, yönetim kurulu üyeleri Buğrahan Tuncer, Göksenin Köksal ve Melih Mahmutoğlu katıldı. Yönetim kurulu üyeleri dışında avukat Salim Baki ve derneğin üyesi Doğuş Balbay da toplantıda yer aldı.

BASKED Başkanı Furkan Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Basketbol Süper Ligi oyuncularını temsil etmek olduğunu söyleyerek, "Bu zamana kadar profesyonel bir basketbolcu, sorun yaşadığında tek başına kalıyordu. Dernek olarak artık sporcu sorunlarının çözümü için gerekli makamlarla iletişim halinde olacağız. Aynı zamanda Türk basketboluna fayda sağlayacak projeler üreteceğiz." diye konuştu.

İlk iki seneyi tanışma süresi olarak gördüklerini söyleyen Aldemir, "Kısa vadede dernek işleyişini ve kulüplerle iletişimi sağlıklı bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte birçok yeni şey öğreneceğiz. Altyapı oyuncuları için de projeler üreteceğiz. Daha sonraki süreçte TBL'yi de göz önüne almak istiyoruz. BASKED adı altında bir marka oluşturmayı düşünüyoruz. Bu şekilde basketbolcular, güçlü bir sistemle birlikte seslerini daha gür bir şekilde duyurabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay da Türk basketbolcuların bir araya gelip birlik olması gerektiğini söyleyerek, "Diğer liglerde bunun birçok örneği var. Türkiye'de bir araya gelip böyle bir dernek kuramamıştık. Başkanımız Furkan Aldemir'in uğraşları sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda profesyonel sporcuların yaşadığı bazı sıkıntıların çözülmesi için bu tip bir derneğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Balbay, "BASKED, köprü görevini üstlenecektir. Tatsız olayların yaşanması durumunda bu dernek, profesyonel sporcuların yanında olacaktır. Bence birlik ve beraberliğimizi göstermek adına çok önemli bir adım atıldı." diye konuştu.