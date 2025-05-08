Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu, Futbol Yarı Final Şampiyonasında Birinci Oldu

Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu, Bingöl'de düzenlenen Küçükler Futbol Yarı Final Şampiyonasında şampiyon olarak Samsun'daki Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Bingöl'de düzenlenen Küçükler Futbol Yarı Final Şampiyonasında Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu, önemli bir başarıya imza attı. 8 farklı ilden 112 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada tüm rakiplerini geride bırakan Muş temsilcisi, şampiyon olarak Samsun'da yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Türkiye genelinden en başarılı 8 takımın yer alacağı final müsabakalarında Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu hem Muş'u hem de bölgeyi temsil edecek.

Uzun süredir disiplinli bir şekilde çalışan minik futbolcuların hedefi ise Samsun'daki finallerde başarı elde ederek şampiyonluk kupasını Muş'a getirmektir. - MUŞ