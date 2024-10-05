Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığına Aday

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 4 Kasım'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mutlu Türkmen, düzenlenen toplantıda hedef ve planlarını anlattı.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen tanışma ve istişare toplantısına çok sayıda antrenör, sporcu ve kulüp başkanı ile akademisyenler katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü de olan Türkmen, yaptığı konuşmada, üniversite spor kulüpleri ve faaliyetlerinin çoğunun İstanbul'da olduğunu belirtti.

Üniversite rektörleriyle bir araya gelerek federasyonun faaliyetlerini ele aldıklarını anlatan Türkmen, "Görüştüğüm rektörlerin çoğu böyle bir federasyonun varlığından bile haberdar değil, sporu tüm üniversitelere yayacağız. İstişare görüşmelerimizde federasyonun faaliyetlerini teferruatlı olarak anlatıyoruz. Pek çoğunun üniversite sporlarıyla ilgili faaliyet bilgileri son süreçte oluştu. Federasyonun bütün spor federasyonlarıyla çok pozitif ilişki kurması zorunlu, biz onlarla ortak çalışmalar yürütmek zorundayız. Herkes İçin Spor Federasyonunun başlattığı 'Spor Dostu Kampüs' diye bir proje başlattı, bu projeye bütün katkımızı sunacağız. Öğrencilerde spor farkındalığını oluşturmak için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Federasyonu uluslararası faaliyetlere de açacaklarını ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Artık üniversitelerimizi ölçüp tartarken diğer parametrelerin yanına sportif etkinlikler, fiziksek aktiviteye katılımları da ana parametlerden biri olarak kullanılacak. Üniversite Sporları Federasyonunu, çok etkin çalışan bir yapıya dönüştürebiliriz. Spor federasyonları ve dernekleriyle neden çok etkin bir işbirliği yapmayalım. Spor bilimleri alanına hizmet eden, spor faaliyetlerine hizmet eden bütün kuruluşları bir araya getirecek bir inisiyatif oluşturmayı arzu ediyoruz. Hep birlikte ortak çalışmamız için destek bekliyoruz."

Türkmen, federasyona ciddi bir aktiflik katmak istediklerini belirterek, üniversite yöneticilerini de federasyon yönetimine katarak, sportif faaliyetleri çok daha etkin hale getirmek istediklerini söyledi.