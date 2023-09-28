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Pro Beach Tour Mersin Etabı Yarın Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı, yarın başlayacak. Turnuvaya 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybol takımı katılacak ve toplamda 200 bin lira para ödülü dağıtılacak. Seyirci girişi ücretsiz olacak ve müsabakaların sonunda konserler düzenlenecek.