Pro Beach Tour Mersin Etabı Başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı. Turnuvada 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybolu takımı yer alıyor. Turnuva, eleme maçlarının ardından 1 Ekim Pazar günü finallerle sona erecek ve toplamda 200 bin lira para ödülü dağıtılacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde organize edilen Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajı'nda düzenlenen etkinliğe, 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybolu takımı katılıyor.
Organizasyonun ilk gününde eleme maçları oynandı. Turnuva, yarın devam edecek eleme müsabakalarının ardından 1 Ekim Pazar günü finallerle sona erecek.
Turnuvada toplamda 200 bin lira para ödülü dağıtılacak.