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Pro Beach Tour Mersin Etabı Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı. Turnuvada 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybolu takımı yer alıyor. Turnuva, eleme maçlarının ardından 1 Ekim Pazar günü finallerle sona erecek ve toplamda 200 bin lira para ödülü dağıtılacak.