Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıldönümünde 15 savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen 15 savaş gemisi ve 2 denizaltının geçişi havadan görüntülendi.
Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümünd stanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlaya başladı
İSTANBUL - Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlaya başladı. Savaş gemilerinin geçişi, İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen oluşturuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor