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Premier Lig şampiyonu Manchester City, Brighton ile 1-1 berabere kaldı

Premier Lig şampiyonu Manchester City, Brighton ile 1-1 berabere kaldı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, konuk olduğu Brighton Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, konuk olduğu Brighton Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.

The American Express Community Stadı'nda oynanan lig maçında Manchester City, 25. dakikada Philip Foden'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Brighton Hove Albion, 38. dakikada Julio Enciso'nun golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında skor değişmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından 81 puanlı Arsenal'in önünde 89 puanlı Manchester City, zirvede yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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