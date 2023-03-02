Premier Lig lideri Arsenal rakipleriyle farkı açtı Spor Haberleri İngiltere Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Arsenal, Everton'ı 4-0 yendi. İngiltere Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Arsenal, Everton'ı 4-0 yendi. Maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Arsenal, kümede kalma mücadelesi veren Everton'ı konuk etti. Arsenal, Saka'nın 40, Martinelli'nin 45+1 ve 80, Odegaard'ın 71. dakikadaki golleriyle art arda 3. galibiyetini aldı. Puanını 60'a çıkaran Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana yükseltti. Everton ise 21 puanda kaldı. Liverpool, Wolverhampton'ı mağlup etti Bir diğer erteleme maçında ise puan tablosunun 7. basamağındaki Liverpool, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Wolverhampton'ı ağırladı. Liverpool, Van Dijk'ın 73 ve Salah'ın 77. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı. Bir maç eksiği bulunan Liverpool 39 puanla 6. sıraya yükselirken, 24 puanda kalan Wolverhampton 15. sırada yer aldı. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Arsenal FC Liverpool Spor Haberler

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