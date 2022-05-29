Premier Lig'e çıkan son takım Nottingham Forest oldu - Haberler

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Premier Lig'e çıkan son takım Nottingham Forest oldu

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Premier Lig'e çıkan son takım Nottingham Forest oldu

İngiltere Championship (2. lig) play-off finalinde Huddersfield Town'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship (2. lig) play-off finalinde Huddersfield Town'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, Premier Lig'e yükseldi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Colwill'in 43. dakikada kendi kalesine attığı golle kazanan Nottingham Forest, 23 yıl sonra İngiltere Premier Lig'e döndü.

Nottingham Forest bu sezon Fulham ve Bournemouth'un ardından üst lige çıkmayı başaran son takım oldu.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Nottingham Forest Premier Lig Play Off England Spor Haberler

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