Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin de Bruyne oldu - Haberler

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Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin de Bruyne oldu

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin de Bruyne oldu

Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre de Bruyne, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylamada Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, Muhammed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse ve Joao Cancelo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda da en iyi futbolcu seçilen de Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic ile birlikte ödülü iki kez kazanan oyuncular arasına girdi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Kevin de Bruyne, Premier Lig, Manchester, Spor, Haberler

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