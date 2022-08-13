Premier Lig'de son şampiyon Manchester City ikide iki yaptı İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, sahasında Bournemouth'u 4-0 yendi. İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, sahasında Bournemouth'u 4-0 yendi. Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı. Ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 17, Kevin de Bruyne'nin 31, Phil Foden'ın 37 ve Jefferson Lerma'nın kendi kalesine 79. dakikada attığı gollerle 4-0 kazandı. Ligde ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı. Arsenal doludizgin Arsenal, Gabriel Jesus'un 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maçta Leicester City'yi 4-2 mağlup etti. Ev sahibi Arsenal'ın gollerini, Jesus 23 ve 35, Granit Xhaka 55, Gabriel Martinelli 75. dakikada kaydetti. Leicester City'nin gollerini, William Saliba kendi kalesine (Dk. 53) ve James Maddison (Dk. 74) attı. İkinci lig maçından da galip ayrılan Arsenal, 6 puana yükseldi. Günün sona eren maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Aston Villa-Everton: 2-1 Southampton-Leeds United 2-2 Manchester City-Bournemouth: 4-0 Arsenal-Leicester City: 4-2 Brighton-Newcastle United: 0-0 Wolverhampton-Fulham: 0-0 Spor AA / Mutlu Demirtaştan Bournemouth Manchester Spor Haberler

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