Premier Lig'de şampiyon Manchester City - Haberler

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

İngiltere Premier Lig'in son hafta karşılaşmaları aynı saatte oynandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, Matty Cash'in attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Aston Villa, 69'uncu dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra baskısını daha da artıran Manchester City 76'ncı dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Bu golden 2 dakika sonra Rodri'nin ayağından bir gol daha bulan City, skoru 2-2'ye getirdi. 81'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan, attığı gol ile ev sahibi ekibi öne geçirdi: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Manchester City, rakibini 3-2 mağlup ederek İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

Antonio Conte'nin göreve gelmesiyle birlikte performansını yükselten Tottenham, ligin son haftasında deplasmanda Norwich City'i 5-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden son takım oldu. Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham, önümüzdeki yıl İngiltere'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor