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Premier Lig'de Merseyside derbisini Liverpool kazandı

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Premier Lig'de Merseyside derbisini Liverpool kazandı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 2-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 2-0 yendi.

Son 4 maçında yalnızca bir puan alarak 10. sıraya kadar gerileyen Liverpool, küme düşme hattındaki Everton'ı ağırladı.

Liverpool, Salah'ın 36 ve Gakpo'nun 49. dakikada kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 32'ye çıkaran Liverpool 9. sıraya yükseldi. Everton ise 18 puanla 18. sırada yer aldı.

İki kulüp, maçta giyilen formaların imzalanarak açık artırmaya çıkarılacağını ve satıştan elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere gönderileceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA / Spor

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