Premier Lig'de Manchester City, Watford'u yenerek liderliğini sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Premier Lig'de Manchester City, Watford'u yenerek liderliğini sürdürdü

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Premier Lig'de Manchester City, Watford'u yenerek liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Watford'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Watford'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 34. haftasında Watford'u ağırlayan Manchester City, Gabriel Jesus'un 4, 23, penaltıdan 49 ve 53, Rodri'nin 34. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Konuk takımın tek golünü, 28. dakikada Hassane Kamara kaydetti.

Maç fazlasıyla 80 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un 4 puan önünde zirvede yer aldı. Düşme hattındaki Watford, 22 puanda kaldı.

Günün aynı saatte başlayan diğer karşılaşmalarında Newcastle United, Norwich City'yi 3-0 yendi, Leicester City ile Aston Villa ise 0-0 berabere kaldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Manchester, Watford, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title