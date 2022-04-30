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Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United deplasmanında kazandı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United deplasmanında kazandı

İngiltere Premier Lig'de 35. haftanın açılış maçında Liverpool, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de 35. haftanın açılış maçında Liverpool, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sıradaki Liverpool, haftaya 9. sırada başlayan Newcastle United'a konuk oldu.

Liverpool, Keita'nın 19. dakikada kaydettiği golle sahadan galip ayrıldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 15 karşılaşmaya, puanını ise 82'ye çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

İngiltere Premier Lig, Manchester, Liverpool, Spor, Haberler

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