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Premier Lig'de Fulham'ı yenen Arsenal 4'te 4 yaptı

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Premier Lig'de Fulham'ı yenen Arsenal 4'te 4 yaptı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Fulham'ı 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Fulham'ı 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

Ligin 4. haftasında Emirates Stadı'nda Fulham'ı ağırlayan Arsenal, 64. dakikada Martin Odegaard ve 85. dakikada Gabriel Magalhaes'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Fulham'ın golünü, 56. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Galibiyet serisini sürdüren ve puanını 12 yapan Arsenal, liderliğini korudu. İlk yenilgisini yaşayan Fulham ise 5 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Martin Odegaard Arsenal FC Fulham Spor Haberler

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