Premier Lig'de diz çökme eylemi, etkisini artırmak için sınırlı şekilde uygulanacak - Haberler

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Premier Lig'de diz çökme eylemi, etkisini artırmak için sınırlı şekilde uygulanacak

Premier Lig'de diz çökme eylemi, etkisini artırmak için sınırlı şekilde uygulanacak

İngiltere Premier Lig, uzun süredir uygulanan ırkçılığa karşı maç öncesi diz çökme eylemine sınırlama getirdi.

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İngiltere Premier Lig, uzun süredir uygulanan ırkçılığa karşı maç öncesi diz çökme eylemine sınırlama getirdi.

Ligde, "Siyahların Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek vermek amacıyla, neredeyse tüm futbolcuların katılımıyla 2020 haziran ayından bu yana oynanan maçlar öncesinde yapılan diz çökme eylemi, bu sezon sınırlı karşılaşmada uygulanacak.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, takım kaptanları arasındaki görüşmelerin ardından bu yönde ortaklaşa karar alındığı ve eylemin, önemli maçlarda gerçekleştirilmesiyle daha etkili olmasının planlandığı belirtildi.

Diz çökme eylemi, bu sezon İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası finalleri, ligin ilk ve son hafta maçları ve ırkçılığa karşı düzenlenen kampanya dönemlerinde gerçekleştirilecek.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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