Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı 2-1 yendi Spor Haberleri İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 mağlup etti. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekip, 62. dakikada Michail Antonio ile 1-0 öne geçerken, Chelsea, Benjamin Chilwell'in 76. dakikadaki golü ile durumu eşitledi. Chelsea, 88. dakikada Kai Havertz'in golüyla 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Bugün oynanan diğer maçta Tottenham, konuk ettiği Fulham'ı 2-1 yendi. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel West Ham United Chelsea Londra Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı 2-1 yendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.