Premier Lig'de Chelsea, Leeds United'a 3-0 yenildi Spor Haberleri İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Leeds United'a 3-0 mağlup oldu. İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Leeds United'a 3-0 mağlup oldu. Leeds şehrindeki Elland Road Stadyumu'nda Chelsea'yi konuk eden Leeds United, 33. dakikada Brenden Aaronson'un ve 37. dakikada Rodrigo'nun golleri ile maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Maçın 69. dakikasında Jack Harrison ile bir gol daha bulan Leeds United, maçı 3-0 kazandı. Chelsea'de Kalidou Koulibaly, 84. dakikada kırmızı kart gördü. Günün diğer maçında ise, Brighton & Hove Albion, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 yendi. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Chelsea Spor Haberler

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