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Premier Lig'de Brentford, Manchester United'ı 4 golle geçti

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Premier Lig'de Brentford, Manchester United'ı 4 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Brentford, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Brentford, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.

Premier Lig'in ikinci haftasında Brentford, Gtech Community Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, rakibini Josh Dasilva (Dk. 10), Mathias Jensen (Dk. 18), Ben Mee (Dk. 30) ve Bryan Mbeumo'nun (Dk. 35) ilk devrede bulduğu gollerle yendi.

Brentford, bu galibiyetle 4 puana ulaştı. Manchester United ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Öte yandan Brentford, Tottenham (Ekim 2020) ve Liverpool'dan (Ekim 2021) sonra bir Premier Lig karşılaşmasının ilk yarısında Manchester United'a 4 gol atan üçüncü takım oldu.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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