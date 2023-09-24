Premier Lig'de Arsenal ve Tottenham Berabere Kaldı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Tottenham arasındaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Tottenham 4. sırada, Arsenal ise 5. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Arsenal, konuk ettiği Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 6. haftasında, sezonun formda ekipleri Arsenal ile Tottenham, Emirates Stadı'nda karşılaştı.

Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede ev sahibi Arsenal, 26. dakikada Cristian Romero (kendi kalesine) ve 54. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, Tottenham ise 42 ve 55. dakikalarda Heung-Min Son ile ağları sarsarken, karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla 14 puana yükselen iki takımdan averaj farkıyla Tottenham 4'üncü, Arsenal 5'inci sırada yer aldı.

Liverpool ile Brighton kazandı, Chelsea kaybetti

Liverpool, Anfield Stadı'nda konuk ettiği West Ham United'ı 16. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 60. dakikada Darwin Nunez, 85. dakikada Diogo Jota'nın fileleri havalandırmasıyla 3-1 yendi. Konuk takımın tek golü, 42. dakikada Jarrod Bowen'den geldi.

Puanını 16'ya çıkaran Liverpool, haftayı ikinci sırada tamamladı. 10 puanlı West Ham United ise 7. sıranın sahibi oldu.

Sezonunun formda ekiplerinden Brighton & Hove Albion, konuk ettiği Bournemouth'u Milos Kerkez (kendi kalesine) ve Kaoru Mitoma'nın (2) golleriyle 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Puanını 15'e çıkaran Brighton & Hove Albion 3'üncü, 3 puanlı Bournemouth 17'nci sırada yer aldı.

Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea ise ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Aston Villa'ya 3 puanı getiren golü, 73. dakikada Ollie Watkins kaydetti. Chelsea'de Malo Gusto, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

12 puanlı Aston Villa 6'ncı, 5 puanlı Chelsea 14'üncü sırada haftayı kapattı.