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Premier Lig'de Arsenal, üç hafta sonra kazandı

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Premier Lig'de Arsenal, üç hafta sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 4-2 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 4-2 yendi.

Premier Lig'in 24. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 5. dakikada Ollie Watkins ve 31. dakikada Philippe Coutinho'nun golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Arsenal, Bukayo Saka'nın 16, Oleksandr Zinchenko'nun 61, Emiliano Martinez'in kendi kalesine 90+3 ve Gabriel Martinelli'nin 90+8. dakikada attığı gollerle 4-2'lik galibiyete ulaştı.

Üç hafta sonra galip gelen Arsenal, puanını 54 yaptı ve liderliğe yerleşti. Art arda üçüncü maçını kaybeden Aston Villa ise 28 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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