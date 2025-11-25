Haberler

Prema Racing Başmühendisi Alp Aksoy'un Yeteneğine Dikkat Çekti

İtalya'nın Prema Racing takımının başmühendisi Luca Baldisserri, genç Türk pilot Alp Aksoy'un hızlı ve yetenekli olduğunu, gelişime açık bir sürücü olarak desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Alp, bu sezon Formula 4'te Türkiye'yi temsil edecek.

İtalya'nın Prema Racing takımının başmühendisi Luca Baldisserri, bu sezon takımda yer alacak Alp Aksoy'un hızlı, yetenekli ve gelişime açık olduğunu söyledi.

Efsane Alman yarışçı Michael Schumacher'in ekibinde olan ve önemli başarıları birlikte yaşayan mühendis Luca Baldisserri, Prema adına piste çıkacak Alp ile ilgili açıklamada bulundu.

Alp'in gelişime açık olduğunu dile getiren Baldisserri, "Bu yaz ilk kez Alp ile çalışmaya başladım. Paul Richard, Alp'in ilk çıktığı pistti. Alp, piste çıkar çıkmaz çok hızlı bir şekilde başladı. Onun yeteneği ve hızı var. Bunlar önemli şeyler. Yaşı çok genç ve gelişim oranı çok yüksek. Bu yüzden devam etmesi gerekiyor. Mühendislerle çalışmalı, dataları kontrol etmeli. Performansını daha hızlı ve deneyimli sürücülerle karşılaştırması gerekiyor. Şu anda Alp'ten çok memnunum. Geçmişte onun gibi sürücüler gördüm ve başarılıydılar. Ancak gerçekten zirveye ulaşmak istiyorsa çalışmaya devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Genç pilotun desteklenmesinin önemine değinen İtalyan başmühendis, "Türkler, motor sporları için yeniler. Bu yüzden Alp'i desteklemeye, onu zorlamaya devam edin. Çok iyi olacaktır. Ülkesinin onunla gurur duyacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Alp Aksoy, karting ile 5 yaşında başladığı kariyerinde Charles Leclerc, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Valteri Bottas, Mick Schumacher, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll ve Nicholas Latifi gibi önemli Formula 1 pilotlarını yetiştiren İtalyan temsilcisi Prema Racing ile geçen günlerde 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Alp, bu sezon Türkiye'yi Formula 4'te temsil edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
