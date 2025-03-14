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Poyraz Yıldırım, Kano Türkiye Birinciliği Yarışlarında İkinci Oldu

Poyraz Yıldırım, Kano Türkiye Birinciliği Yarışlarında İkinci Oldu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Poyraz Yıldırım, 05-07 Mart 2025 tarihlerinde Adana'da düzenlenen Okul Sporları Kano Türkiye Birinciliği Yarışları'nda Yıldız Erkekler kategorisinde 200 metre yarışında Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Poyraz Yıldırım Okul Sporları Kano Türkiye Birinciliği Yarışlarında ikinci oldu.

Kano sporcusu Poyraz Yıldırım 05-07 Mart 2025 tarihlerinde Adana'da düzenlenen Okul Sporları Kano Türkiye Birinciliği Yarışlarında önemli derece elde etti. Yıldız Erkekler kategorisinde Köyceğiz Atatürk Ortaokulu sporcusu Poyraz Yıldırım, 200 metre yarışında Türkiye ikincisi oldu. Küçük Erkekler kategorisinde Ortaca'da özel okul sporcusu Sarp İleri, 500 metre ve 200 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından; "Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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