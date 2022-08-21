Potanın Tarzanları, tempoyu artırıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sezon başı olmasına rağmen yapılan tempolu antrenman dikkat çekti.

Tarihinde ilk defa mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi için hazırlıklarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanda sezon başı olmasına rağmen oyuncuların ortaya koyduğu performans dikkat çekti. Hafif sakatlığı bulunan Kevin Kaspar, Kondisyoner Cüneyt Yetim eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, Milli takımlarında bulunan oyuncular da antrenmanda yer almadı. - MANİSA