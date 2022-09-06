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Potanın efeleri hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Potanın efeleri hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezona yönelik hazırlıkları çerçevesinde Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor basketbol takımı çalışmalarına Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor.

Yeni sezona yönelik hazırlıkları çerçevesinde Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor basketbol takımı çalışmalarına Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor.

Baş antrenör Öğünç Tokgöz gözetiminde Nazilli'de düzenlenen kamp çalışma programı ile potanın efeleri yoğun bir tempoda çalışmalarına devam ediyor. Haftanın 6 günü çift antrenmanla teknik-taktik ve kuvvet çalışmaları yeni sezona hazırlanıyor Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Belediyespor yönetim kurulu başkanı Ünal Önal başta olma üzerek desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini ileten Baş antrenör Öğünç Tokgöz, "Parkeyi seven Nazilli'de Basketbol aşkını yaşayan tüm taraftarlarımıza keyifli ve mücadeleci maçlar seyretmeleri için çok güzel bir oluşum içindeyiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile birlikte yeni sezon çalışmalarına devam ediyoruz. Kulübümüzü camiamızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Nazillili basketbol severlerin çok güzel anılar ile salondan ayrılacağı maçlarımıza hazırlıklarımız devam ediyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kürşat Engin Özcan basketbol Türkiye Nazilli Spor Haberler

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