Potada, gençlere büyük şans

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 2023-2024 Sezonu Büyük Erkekler Ligi'nde genç oyunculara şans veriyor. Altyapıdaki sporcuların maç deneyimlerini artırmak amacıyla alınan bu karar, basketbolseverlerin de takdirini kazandı.

Şehitkamil Belediyesi, spor akademilerinde parke üzerinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar, düzenlediği turnuvalar ve kulüp faaliyetleriyle basketbol sporuna büyük katkı sağlıyor. Altyapıya verilen büyük önem, genç sporculara yapılan yatırımlarla gözler önüne seriliyor.

2023-2024 sezonunda, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde gençlere forma şansı tanıyan yeşil-siyahlı kulüp, bu kararıyla dönemlik sportif başarıların ötesinde, genç sporcuları için uzun vadeli başarılar hedeflediğini güçlü bir şekilde anlatmaya devam ediyor.

"Genç yeteneklerimize büyük önem veriyoruz"

2023-2024 sezonunda basketbol branşında gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Milli Sporcu Batu Anlar'ın Galatasaray'a transferi ile başlayan süreçte sporcularının büyük hedefler için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Kulüp Başkanı Açıkkol, açıklamasında, "Şehitkamil Belediye Spor Kulübü olarak, tüm branşlarda olduğu gibi basketbol branşında da genç yeteneklerimize büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin kendi çabalarıyla elde ettikleri başarılar, bizim için çok değerli. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük desteğiyle sporcularımızın çok yönlü gelişimine odaklanıyoruz. Milli Sporcumuz Batu Anlar'ın, Galatasaray'a transferiyle başlayan süreçte sporcularımız, büyük hedefler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. 2023-2024 sezonunda TBF Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde gençlerimize forma şansı veriyoruz. Bu konuda teknik ekibimizin aldığı karara, yönetim kurulumuz da büyük destek verdi. Ortaya çıkan sonuç, tüm camia tarafından takdirle karşılandı. Dönemlik başarıların ötesinde, sporcularımızı üst liglere taşımak istiyoruz. Bu bizim için en az bir kupa kaldırmak kadar önemli ve değerli. Bu noktada bizlere destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Başarının özü, öz kaynaktan geliyor. Yeni sezonda tüm yarışmacı kulüplere sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP