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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek

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Basketbolda 38. kez düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın Konya'da finalde karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor. Fenerbahçe Beko ise 7 kez şampiyonluk yaşadı. İki takım arasında gerçekleşecek final maçı saat 15.30'da başlayacak.

Basketbolda 38. kez düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın Konya'da finalde karşı karşıya gelecek.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak final karşılaşması, saat 15.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor. Kupada 16 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Lacivert-beyazlı ekip, en son 2021-2022 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 12. kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko, 7 kez şampiyonluk yaşadı

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı 7 kez müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazandı. Bundan sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, şampiyonluğa ulaşamadı.

2009-2010'da, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 72-68 yenerek 43 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı 81-72 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde Galatasaray'ı 63-57 yenerek kupada şampiyonluk yaşadı.

2015-2016 sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup ederek 5. kupasını kaldıran Fenerbahçe, 2019'da Anadolu Efes'e, 2020'de de Darüşşafaka'ya üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Kupayı kazanan diğer takımlar

Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor'un üçer şampiyonluğu bulunurken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzelerine götürdü.

19 yıl ara verildi

İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi.

Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.

Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de Ankara'da, 2017-2018'de İstanbul'da ve 2018-2019'da Ankara'da oynandı.

Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonu Ankara'da, 2021-2022 de Bursa'da Dörtlü Final statüsünde düzenlendi. Organizasyonda 2020-2021 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle, 2022-2023 ise Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçesiyle organize edilmedi.

Türkiye Kupası şampiyonları

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:

SezonYerFinalSonuç
1966-67-FENERBAHÇE-Muhafızgücü84-67, 65-76
1967-68-ALTINORDU-Muhafızgücü71-56, 63-67
1968-69-İTÜ-Galatasaray64-56
1969-70-GALATASARAY-İTÜ86-83
1970-71-İTÜ-Beşiktaş74-69
1971-72-GALATASARAY-İTÜ70-69
1972-73-TED KOLEJLİLER-Beşiktaş64-68, 68-56
1991-92İstanbulŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor79-71
1992-93TrabzonTOFAŞ-NASAŞ Spor90-64
1993-94MersinEFES PİLSEN-Fenerbahçe81-76
1994-95İzmirGALATASARAY-Ortaköy66-54
1995-96AnkaraEFES PİLSEN-PTT Türk Telekom89-63
1996-97KütahyaEFES PİLSEN-Fenerbahçe84-71
1997-98AdanaEFES PİLSEN-Türk Telekom71-67
1998-99SamsunTOFAŞ-Fenerbahçe77-75
1999-00MersinTOFAŞ-Ülkerspor72-54
2000-01BursaEFES PİLSEN-Türk Telekom85-78
2001-02İstanbulEFES PİLSEN-Darüşşafaka78-74
2002-03AnkaraÜLKERSPOR-Türk Telekom79-63
2003-04KonyaÜLKERSPOR-Efes Pilsen84-74
2004-05BursaÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka73-41
2005-06AdanaEFES PİLSEN-Ülkerspor74-68
2006-07AntalyaEFES PİLSEN-Banvitspor73-59
2007-08AnkaraTÜRK TELEKOM-OYAK Renault80-61
2008-09İzmirEFES PİLSEN-Erdemirspor79-70
2009-10AdanaFENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor72-68
2010-11KayseriFENERBAHÇE-Beşiktaş81-72
2011-12KonyaBEŞİKTAŞ-Banvit78-74
2012-13EskişehirFENERBAHÇE-Galatasaray63-57
2013-14AnkaraPINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes66-65
2014-15GaziantepANADOLU EFES-Fenerbahçe70-60
2015-16BursaFENERBAHÇE-Darüşşafaka67-65
2016-17AnkaraBANVİT-Anadolu Efes75-66
2017-18İstanbulANADOLU EFES-TOFAŞ78-61
2018-19AnkaraFENERBAHÇE-Anadolu Efes80-70
2019-2020AnkaraFENERBAHÇE-Darüşşafaka74-71
2021-2022BursaANADOLU EFES-Fenerbahçe86-72

Kaynak: AA / Spor

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