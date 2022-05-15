Postacı Yürüyüş Yarışması'nın Türkiye finali, Denizli'de yapıldı - Haberler

DENİZLİ (AA) - Türkiye'yi 50. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda temsil edecek posta dağıtıcıları, Denizli'de tamamlanan yarışmayla belirlendi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda oluşturulan parkurda gerçekleştirilen organizasyona, bölgesel yarışmalarda dereceye giren 25'i kadın 100 posta dağıtıcısı katıldı.

Türkiye'yi temsil edecek 5 erkek, 3 kadın posta dağıtıcısının belirlenmesi için yapılan yarışmada erkekler, 10 bin metre, kadınlar ise 5 bin metrelik parkurda yürüdü.

Erkeklerde Kadir Çoban birinci olurken; Barış Çankır, Kadir Öztürk, Tarık Karabulut ve Tayfun Kumru ilk 5 sırada yer aldı.

Kadınlarda ise Esra Sağlam, Nermin Arslanoğlu ve Gülay Kalıç ilk üç sırada yer alarak 50. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı 2 yıllık aranın ardından yapılacak Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek takımın belirlendiğini söyledi.

Gülten, 182 yıllık teşkilatın mensupları olduklarına dikkati çekerek, "Savaşta, barışta, salgında ve hastalıkta şartlar ne olursa olsun bizler görevimizi yerimizi getirmek için çabaladık. Bu postacı yürüyüşünün bir anlamı var. Biz yıllardır insanların hasret duygularını, acı tatlı haberlerini taşımak için koşturuyoruz." dedi.

Etkinliğe Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer ilgililer katıldı.