Posof Kaymakamı Başarılı Öğrencileri Ağırladı

Posof Kaymakamı Emrah Akduman, yıldızlar hentbol ve masa tenisi turnuvalarında birinci olan öğrencileri makamında ağırladı. Kaymakam Akduman, öğrencilere başarılarının devamını dileyerek teşekkürlerini iletti.

Posof Kaymakamı Emrah Akduman, il birincisi olan öğrencileri makamında ağırladı.

Ardahan Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıldızlar hentbol turnuvasında Posof Halitpaşa Yatılı bölge ortaokulu ve liseler arası masa tenisi turnuvasında Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi kız takımı birinci oldu. Turnuvada başarılı olan öğrencileri makamında ağırlayan Kaymakam Akduman, öğrencilere başarılarının devamını dileyerek teşekkürlerini iletti.

Öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Ülvan ile öğretmenleri de eşlik etti. - ARDAHAN