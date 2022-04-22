Porto, Sporting Lizbon'u eleyerek Portekiz Kupası'nda finale çıktı - Haberler

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Porto, Sporting Lizbon'u eleyerek Portekiz Kupası'nda finale çıktı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Porto, Sporting Lizbon'u eleyerek Portekiz Kupası'nda finale çıktı

Porto, Sporting Lizbon'u 2-1 kazandığı maçın rövanşında da 1-0 yenerek Portekiz Kupası'nda finale yükseldi.

Porto, Sporting Lizbon'u 2-1 kazandığı maçın rövanşında da 1-0 yenerek Portekiz Kupası'nda finale yükseldi.

Portekiz'in iki köklü futbol kulübü, 17'şer şampiyonluklarının bulunduğu turnuvanın yarı final rövanşında karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Porto, Dragao Stadı'nda yapılan maçı, oyuna 81. dakikada giren Martinez'in bir dakika sonra attığı golle kazandı.

Sporting Lizbon'dan Porro, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Portekiz Kupası'nda ilk kez final oynayacak Tondela ile Porto, 22 Mayıs'ta şampiyonluk için sahaya çıkacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Sporting, Portekiz, Lizbon, Porto, Spor, Haberler

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