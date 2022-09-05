Üye Girişi
Haberi Paylaş

Portekizli kaleci Sousa Bodrumspor'da

Spor Haberleri

Portekizli kaleci Sousa Bodrumspor'da

SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar geçen sezon Antalyaspor forması giyen Portekizli kaleci Diogo Sousa'yı 1 yıllığına kiraladı. Antalyaspor'da 1 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonu da alındı.


- Bodrum
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor

Antalyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title