Portekizli kaleci Sousa Bodrumspor'da
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SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar geçen sezon Antalyaspor forması giyen Portekizli kaleci Diogo Sousa'yı 1 yıllığına kiraladı. Antalyaspor'da 1 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonu da alındı.- Bodrum
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor