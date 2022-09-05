Portekizli kaleci Sousa Bodrumspor'da Spor Haberleri SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar geçen sezon Antalyaspor forması giyen Portekizli kaleci Diogo Sousa'yı 1 yıllığına kiraladı. Antalyaspor'da 1 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonu da alındı. - Bodrum Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay Antalyaspor Spor Haberler

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