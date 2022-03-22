Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Porto kentindeki Dragão Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sandro Schärer olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Bastian Dankert ise AVAR olarak görev alacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

title