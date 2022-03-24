Portekiz-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri şaşırttı - Haberler

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Portekiz-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri şaşırttı

Haberler.com - Spor
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Portekiz-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri şaşırttı

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e konuk oluyor. Saat 22.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, Dünya Kupası'na katılmak için finalde İtalya-Kuzey Makedonya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşıyor. Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Kadroda ise 4 isim yer almadı. Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok listede yer almadı Portekiz'de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi. Öte yandan Portekiz'in önemli oyuncularından Ruben Dias, Cancelo, Nelsen Semedo ve Renato Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Portekiz-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri şaşırttı

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı. Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti. Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.

Portekiz-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri şaşırttı

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Otavio, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak

Haberler.com - Spor

2022 Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz, Portekiz, Türkiye, Spor, Haberler

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