Portekiz-Türkiye maçına doğru - Burak Yılmaz

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz'in dünyanın en iyi oyuncusuna sahip olduğunu ancak turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile yarın deplasmanda yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı Dragao Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

İki takımın da Dünya Kupası'na gitmek istediğini belirten Burak, "Çok zor bir kura çektik, Portekiz ile Porto'da oynamak daha da farklı. Portekiz dünyanın en iyi oyuncusuna sahip ve ona yakın çok önemli oyuncuların kadrolarında olduğunu görüyoruz. Saygımız büyük ama buraya hiçbir şeyi kabul ederek, baştan yenilmiş gibi, elenmiş gibi düşünerek gelmedik. Bizlerin de hayali var, ulaşmak istediğimiz yerler var. Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyoruz. Sizlerin de bunu istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Burak, "Lille'den takım arkadaşın Fonte, 'Burak arkadaşım ancak yarın sahada arkadaşlık olmayacak' dedi. Hem bu sözü nasıl değerlendirsin. Hem de Fonte'yi yakından tanıman bir avantaj olur mu?" sorusuna, "Fonte iyi arkadaşım, sahada arkadaşlık olmayacak demiş çok doğru söylemiş. Onunla saha dışında her zaman arkadaşız, önemli başarılar yakaladık ama söylediği her şeye katılıyorum. Yarın sahada arkadaşlık olmayacak. Benim onu onun beni tanımasının avantaj ya da dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar tek maç, eleme maçı, her an her şey olabilir. İnşallah yarın günümüzde oluruz ve kazanan taraf biz oluruz." yanıtını verdi.

"Cristiano Ronaldo benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Ona saygım var ve çok seviyorum." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu, "Onun son Dünya Kupası mı bilemem ama benim son dünya kupam olacağına eminim. Onun için sahaya çıkıp elimden geleni yapmak, ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Bundan önce olduğu gibi. Bu formayı taşımak her şeyden daha önemli, her genç kardeşimizin hayali, ben de buradayım ve kaptanım. Son dünya kupam olduğuna eminim Ronaldo'nunkini bilemem. Buraya gelene kadar çok gurur yaşadım, büyük mutluluklar yaşadım ve yaşattım. Gururlu bir şekilde yarın inşallah görevimi yapacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum"

Milli takımdaki oyuncuların durumunun sorulması üzerine ise Burak Yılmaz şöyle konuştu:

"Çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Kendi takımlarında çok formda oyuncularımız var. Ama biz Avrupa Şampiyonası'na giderken de çok formda iyi durumda gittik. Futbol günlük, neyin ne olduğu, yediği içtiği, uykusu kendisine bakması her şey performansı belirliyor. Ama ben iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın çok istediğini görüyorum. Öz güvenliler, bu çok önemli. Portekiz'in Lizbon'da oynadığı maçlarla Porto'da oynadığı maçlar daha farklı. Porto'da seyirci daha agresif. Buna hazırlandık. Her şeyiyle maça hazırlandık, iyi durumdayız. Futbol bu yarın ne olacağa tabii ki belli olmaz."

Dünya Kupası'na gruptan doğrudan katılma şansları da olduğunu hatırlatan Burak, "Dünya Kupası elemelerine çok iyi başladık. Aslında lider de çıkabilirdik ama performans eksikliği başka şartlar, hal ve durumlar bizi ikinci olmaya itti. Dünya Kupası'na başlarken Hollanda'nın olduğu grupta herkes onların lider çıkacağını düşünüyordu ama biz büyük bir atak yapıp liderliği ele aldık, kendi hatalarımızla ikinci olup play-off'a kaldık. Biz lider olsaydık, Hollanda, Portekiz, İtalya yarışıyor olacaktı. En zor kurayı çektik. Bu da futbolun güzelliği. Buralara gelmek de önemli. Norveç'i geçtik. Bunları kenara bıraktık, yarın elemeye motive olduk. Portekiz maçında gereğini yapacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, "Dünyanın en iyi oyuncusuna sahip ve eski Avrupa Şampiyonu'na karşı oynayacaksınız. Turu geçeceğinizi düşünüyor musunuz"? sorusunu, "Neden buradayız! Tabii ki mümkün. Biz laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz Avrupa şampiyonu olmuş bir Portekiz, dünyanın en iyi oyuncusu olmuş Ronaldo'nun önderliğindeki bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz hiçbir şeyi kabul edip gelmedik. Kaybedersek de kabul edip kaybetmeyeceğiz. Bunun olabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde yanıtladı.