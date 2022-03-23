Portekiz-Türkiye maçına doğru

Portekiz Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Jose Fonte, yarın Türkiye karşısında tüm Portekiz halkının desteğini arkalarında hissederek sahaya çıkacaklarını ve bu destekle maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Fonte, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile yarın sahalarında yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı Dragao Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Milli takım kadrosunda bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Fonte, "Önemli bir maç. Bütün ailemizin, Portekiz halkının önünde oynamaktan gurur duyacağız." dedi.

Fonte, Fransa ekibi Lille'den takım arkadaşı Burak Yılmaz ile ilgili gelen bir soruyu ise "Burak eminim ki çok iyi bir şekilde kendi ekibini savunacak. Ben de aynı şekilde takımım için oynayacağım. Yarın ikimizin arasında hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak, tamamen büyük bir final olacak. Maksimum konsantrasyon içerisinde olup Burak ve ekibine karşı oynayacağız." şeklinde yanıtladı.

Deneyimli oyuncu, kadroya sonradan katılan futbolcular Tiago Djalo ve Vitinho hakkında ise "Bütün oyuncular gibi ben de çağrılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlk defa çağrıldığı için Djalo da gurur duyuyor, çok mutlu ve en iyisini vereceğine inanıyorum. Kadrodan çıkan Pepe bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim için, milli takım için her zaman hazır bir oyuncuydu ama eminim ki yarın dışarıdan bize en büyük desteği verecek. Vitinho da aynı şekilde. Teknik direktörümüz çağırdıysa eminim ki yeterli kaliteye sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok zor bir oyun bizi bekliyor." diyen Fonte, "Karşımızdaki rakibimiz eminim ki maksimumunu verecek. Biz de onlarla aynı şekilde mücadele edeceğiz veya onlardan daha iyi olacağız. Bunun için, milli takım aşkı için buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bütün ülke arkamızda olacaktır." şeklinde konuştu.